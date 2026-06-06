В Киеве заявили, что договорились с Россией об обмене справками для граждан

Киев и Москва договорились о новом формате взаимодействия в гуманитарной сфере. Стороны утвердили порядок обмена справками, которые необходимы гражданам для подтверждения различных документов. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец по итогам встречи с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой.