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Украина и Россия договорились о механизме обмена справками для граждан

Уполномоченные по правам человека в России и Украине Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец будут передавать справки и другие документы для граждан. Об этом стороны договорились во время встречи 5 июня, рассказала госпожа Лантратова в интервью ИС «Вести».

Уполномоченные по правам человека в России и Украине Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец будут передавать справки и другие документы для граждан. Об этом стороны договорились во время встречи 5 июня, рассказала госпожа Лантратова в интервью ИС «Вести».

Яна Лантратова привела в пример случай, когда родственникам погибших бойцов необходимо получить справки для выплат. «Если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они не могут выплатить, если нет справок. А справки невозможно получить из-за отсутствия (дипломатических.— “Ъ”) отношений (России и Украины.— “Ъ”)», — сказала госпожа Лантратова.

Накануне госпожа Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом. Стороны договорились продолжить совместное посещение военнопленных, которые находятся на территории России и на территории Украины, продолжить акции по передаче писем и посылок от родственников бойцов. 5 июня состоялся обмен военнопленными по формуле «185 на 185».