Украина и Россия договорились о механизме обмена справками для граждан

Яна Лантратова привела в пример случай, когда родственникам погибших бойцов необходимо получить справки для выплат. «Если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они не могут выплатить, если нет справок. А справки невозможно получить из-за отсутствия (дипломатических.— “Ъ”) отношений (России и Украины.— “Ъ”)», — сказала госпожа Лантратова.