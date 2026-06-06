Трамп выложил ИИ-клип о всемирной любви к нему

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях ИИ-видеоролик, который посвящён ему самому. Видео распространилось в интернете.
В клипе звучит песня, в которой поётся, как «повсюду любят Дональда». В видеоряде предстают жители различных стран, сам Трамп и культурные феномены, в которых глава Белого дома является фигурирующим символом.
«Trump, Trump, everywhere I go they love Donald», — звучат строчка из песни.
Трамп уже не первый раз использует нейросети при публикации в социальных сетях. Политик регулярно публикует сгенерированные мемы и ролики со своим участием, в основном подчеркивая важность собственной персоны.
Ранее сообщалось, что снимок Трампа, на котором виден синяк на его руке, вызвал новую волну споров о состоянии здоровья президента США. Внимание привлекли изменения в цвете кожи на тыльной стороне ладони и припухлость пальцев.