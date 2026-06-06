Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выложил ИИ-клип о всемирной любви к нему

Дональд Трамп выложил клип, сделанный ИИ, в котором поётся о любви к нему по всему миру.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях ИИ-видеоролик, который посвящён ему самому. Видео распространилось в интернете.

В клипе звучит песня, в которой поётся, как «повсюду любят Дональда». В видеоряде предстают жители различных стран, сам Трамп и культурные феномены, в которых глава Белого дома является фигурирующим символом.

«Trump, Trump, everywhere I go they love Donald», — звучат строчка из песни.

Трамп уже не первый раз использует нейросети при публикации в социальных сетях. Политик регулярно публикует сгенерированные мемы и ролики со своим участием, в основном подчеркивая важность собственной персоны.

Ранее сообщалось, что снимок Трампа, на котором виден синяк на его руке, вызвал новую волну споров о состоянии здоровья президента США. Внимание привлекли изменения в цвете кожи на тыльной стороне ладони и припухлость пальцев.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше