Пашиняна обвинили в попытке убрать главных соперников перед выборами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринимает шаги, которые могут ограничить политическую конкуренцию в стране накануне парламентских выборов. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал старший научный сотрудник Национальной академии наук Белоруссии, военно-политический аналитик Александр Тиханский.
По словам эксперта, приближение голосования и снижение уровня поддержки правящей партии «Гражданский договор» могли стать причиной усиления давления на оппозиционные силы. Он обратил внимание на инициативы, связанные с возможным недопуском к выборам ряда крупных политических объединений.
Согласно приведенным данным, выборы в парламент Армении состоятся 7 июня. Депутаты нового созыва будут избраны сроком на пять лет. При этом, как отметил Тиханский, оппозиционные партии в совокупности могут рассчитывать на более высокий уровень поддержки избирателей, чем партия власти.
Эксперт напомнил, что во время теледебатов Пашинян призвал добиваться отмены регистрации ряда политических сил, включая движение «Сильная Армения», блок «Армения» и партию «Процветающая Армения». Основанием для этого премьер назвал предполагаемые нарушения избирательного законодательства.
Тиханский считает, что возможный недопуск крупных оппозиционных игроков способен негативно сказаться на восприятии избирательного процесса. По его мнению, подобные решения могут поставить под сомнение уровень политической конкуренции и вызвать вопросы к легитимности выборов.
Отдельно эксперт указал на серию задержаний представителей оппозиционного лагеря. По его словам, среди задержанных оказались бывшие высокопоставленные чиновники, включая экс-министра обороны, бывших руководителей государственных структур, а также экс-мэра Еревана и бывшего ректора Ереванского государственного университета.
В то же время Тиханский отметил, что Центральная избирательная комиссия Армении пока не поддержала требование об отстранении движения «Сильная Армения» от участия в выборах. По мнению аналитика, это решение сохраняет возможность для дальнейшей политической борьбы в рамках избирательной кампании и остается одним из ключевых факторов развития ситуации перед голосованием.
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