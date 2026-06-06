Пашиняна обвинили в попытке убрать главных соперников перед выборами

В то же время Тиханский отметил, что Центральная избирательная комиссия Армении пока не поддержала требование об отстранении движения «Сильная Армения» от участия в выборах. По мнению аналитика, это решение сохраняет возможность для дальнейшей политической борьбы в рамках избирательной кампании и остается одним из ключевых факторов развития ситуации перед голосованием.