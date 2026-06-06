Посредник для Москвы и Европы: Степашин назвал главное условие

Вопрос о возможном посреднике между Россией и Европой обсуждается на фоне продолжающегося кризиса в отношениях между Москвой и западными странами. При этом российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорам при наличии встречного стремления к диалогу со стороны европейских государств.