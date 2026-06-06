Посредник для Москвы и Европы: Степашин назвал главное условие

Посредником в возможном диалоге между Россией и западными странами должен стать человек, обладающий безусловным авторитетом и доверием сторон. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший председатель правительства России Сергей Степашин.
Отвечая на вопрос о том, кто мог бы взять на себя подобную роль, Степашин заявил, что ключевым критерием является высокий международный авторитет. По его словам, именно такой статус способен обеспечить эффективность переговорного процесса.
Комментируя возможное участие президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве посредника, бывший премьер напомнил о событиях 2014 года. Он отметил, что ранее называл немецкого политика среди потенциальных кандидатов, однако выразил сомнение в реалистичности такого сценария.
Тема возможного посредничества поднималась и на более высоком уровне. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что лично для него предпочтительной фигурой мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом глава государства подчеркнул, что выбор переговорщика остается за европейскими странами.
По словам Путина, Европа должна самостоятельно определить политика, которому доверяют государства континента и который не допускал резких высказываний в адрес России. Президент также указал, что инициатива по прекращению диалога исходила не от Москвы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение кандидатуры Штайнмайера, отмечал, что для Москвы принципиальным является не конкретное имя посредника, а готовность к восстановлению контактов и конструктивному диалогу.
Вопрос о возможном посреднике между Россией и Европой обсуждается на фоне продолжающегося кризиса в отношениях между Москвой и западными странами. При этом российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорам при наличии встречного стремления к диалогу со стороны европейских государств.
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