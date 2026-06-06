«Это страх»: Журналистка Оуэнс раскрыла, почему Запад отгородился от России

По её мнению, США являются относительно молодой страной, которую она назвала «младенцем» по историческим меркам. Оуэнс связала формирование американской идентичности с иммигрантским происхождением основателей государства.
Журналистка отметила, что углублённое изучение истории, выходящее за пределы примерно 250 лет, может, по её мнению, привести к непредсказуемым последствиям для общественного восприятия. Также она предположила, что именно этот фактор влияет на осторожное и дистанцированное отношение западных стран к России.
«Это не зависть, это страх», — сказала она.
Ранее Оуэнс посетила Петербургский международный экономический форум и поблагодарила россиян за тёплый приём. Она считает возможным свою роль в качестве связующего звена между христианами Востока и Запада, подчеркнув важность диалога между различными культурными и религиозными традициями.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.