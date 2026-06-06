«Это страх»: Журналистка Оуэнс раскрыла, почему Запад отгородился от России

Журналистка отметила, что углублённое изучение истории, выходящее за пределы примерно 250 лет, может, по её мнению, привести к непредсказуемым последствиям для общественного восприятия. Также она предположила, что именно этот фактор влияет на осторожное и дистанцированное отношение западных стран к России.