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«Это страх»: Журналистка Оуэнс раскрыла, почему Запад отгородился от России

Американская журналистка Кэндис Оуэнс высказала мнение, что отношение западных стран к России связано не с завистью, а со страхом. Разговор между Оуэнс и режиссёром Никитой Михалковым состоялся в рамках авторской программы «Бесогон ТВ», сообщает ИС «Вести».

Источник: Life.ru

По её мнению, США являются относительно молодой страной, которую она назвала «младенцем» по историческим меркам. Оуэнс связала формирование американской идентичности с иммигрантским происхождением основателей государства.

Журналистка отметила, что углублённое изучение истории, выходящее за пределы примерно 250 лет, может, по её мнению, привести к непредсказуемым последствиям для общественного восприятия. Также она предположила, что именно этот фактор влияет на осторожное и дистанцированное отношение западных стран к России.

«Это не зависть, это страх», — сказала она.

Ранее Оуэнс посетила Петербургский международный экономический форум и поблагодарила россиян за тёплый приём. Она считает возможным свою роль в качестве связующего звена между христианами Востока и Запада, подчеркнув важность диалога между различными культурными и религиозными традициями.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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