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NYT шпионаж Израиля за США на фоне переговоров с Ираном перешел черту

Американские чиновники считают, что масштабы шпионажа Израиля за США на фоне переговоров с Ираном достигли критического и даже «неадекватного» уровня.

Источник: Аргументы и факты

Масштабы шпионажа Израиля за Соединёнными Штатами на фоне американо-иранских переговоров перешли черту и достигли критического уровня, пишет издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

«Израиль и США давно знали и терпели, что каждая сторона шпионит за другой. Но, по мнению некоторых американских чиновников, активизация усилий Израиля по изучению позиции США в переговорах с Ираном перешла черту», — говорится в публикации.

В докладах американских разведведомств сообщается, что Израиль прослушивает телефонные разговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и заместителя главы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби.

Скандал между США и Израилем разгорелся на фоне активизации американо-иранских переговоров после военного конфликта в Персидском заливе.

Ранее Уиткофф и Кушнер встретились с экспертами в атомной сфере по Ирану.

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