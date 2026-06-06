NYT шпионаж Израиля за США на фоне переговоров с Ираном перешел черту

Масштабы шпионажа Израиля за Соединёнными Штатами на фоне американо-иранских переговоров перешли черту и достигли критического уровня, пишет издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
«Израиль и США давно знали и терпели, что каждая сторона шпионит за другой. Но, по мнению некоторых американских чиновников, активизация усилий Израиля по изучению позиции США в переговорах с Ираном перешла черту», — говорится в публикации.
В докладах американских разведведомств сообщается, что Израиль прослушивает телефонные разговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и заместителя главы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби.
Скандал между США и Израилем разгорелся на фоне активизации американо-иранских переговоров после военного конфликта в Персидском заливе.
Ранее Уиткофф и Кушнер встретились с экспертами в атомной сфере по Ирану.