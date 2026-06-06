Бухарест рассказал об ответе на взрыв украинского дрона в Констанце

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что происхождение беспилотника будет ясно только после экспертизы, и напомнил, что ранее украинские дроны залетали в Финляндию и страны Прибалтики. Глава МИД Сергей Лавров не раз отмечал, что Москва никогда не направляет дроны и ракеты на страны Европы и НАТО, а Минобороны заявляло, что удары наносятся исключительно по военным объектам на Украине.