Бухарест рассказал об ответе на взрыв украинского дрона в Констанце

Румыния в течение этого лета усилит разведку потенциальных угроз в черноморском регионе, а также получит новое оборудования для их пресечения. Об этих мерах после взрыва украинского морского дрона в порту Констанца сообщил румынский президент Никушор Дан.
Кроме того, 10 июня состоится специальная сессия на уровне НАТО по безопасности в Черном море, сообщил президент.
«Мы находимся в положении, когда нам нужно адаптироваться к новой технологии, разработанной в контексте этой войны. Румыния находится в процессе оснащения, в том числе в военно-морской сфере, и уже в следующем месяце мы получим серию оборудования, а румынские военно-морские силы участвуют в учениях НАТО, посвященных таким типам угроз», — написал Дан в соцести Х.
Он добавил, что полное расследование инцидента в порту Констанца власти завершат в ближайшие дни, но уже есть ряд четких данных о произошедшем. По словам президента, несомненно, речь идет об украинском дроне со взрывчаткой из группы четырех аппаратов, потерявших управление. Дан отметил, что Румыния поддерживает постоянный диалог с Украиной: «уже была предусмотрена форма протокола, охватывающая в том числе такие события».
Порт Констанца — это крупнейший морской порт Румынии и один из крупнейших во всем бассейне Черного моря, а также важный транспортный хаб Европы. Он расположен на западном побережье Черного моря и напрямую соединен с рекой Дунай через канал Дунай — Черное море. Пропускная способность порта превышает 100 млн т грузов в год.
Инцидент в порту Консатнца произошел накануне — там взорвался украинский морской дрон, никто не пострадал, сообщило Минобороны республики. Румынский телеканал Digi24 со ссылкой на источники сообщил, что в районе порта были замечены четыре морских безэкипажных катера.
Позднее Киев подтвердил украинскую принадлежность дрона. В ВМС страны заявили, что один из морских безэкипажных катеров сошел с курса из-за помех и оказался у берегов Румынии. Там добавили, что предоставили румынской стороне необходимую информацию «для предотвращения потерь среди гражданского населения».
В начале мая морской дрон Magura V3 со взрывчаткой нашли в пещере на греческом острове Лефкада, после чего Афины потребовали от Киева извинений.
В последние недели в Румынии уже случались инциденты с беспилотнкиами. В ночь на 29 мая дрон врезался в жилой дом в румынском Галаце: прогремел взрыв, начался пожар, пострадали два человека.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что происхождение беспилотника будет ясно только после экспертизы, и напомнил, что ранее украинские дроны залетали в Финляндию и страны Прибалтики. Глава МИД Сергей Лавров не раз отмечал, что Москва никогда не направляет дроны и ракеты на страны Европы и НАТО, а Минобороны заявляло, что удары наносятся исключительно по военным объектам на Украине.
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