Четверо детей пострадали при ударе дронов-камикадзе в Брянской области

Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали при ударе дронов-камикадзе по движущемуся автомобилю в поселке Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«Все они оперативно доставлены в больницу, где наши врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь», — уточнил Ковальчук.
Как сообщило Минобороны, в период с 7:00 до 20:00 мск 6 июня над Россией уничтожили 339 беспилотников. Дроны сбили в том числе над Брянской областью.
Ранее глава региона сообщил, что при атаке беспилотника в селе Чубковичи ранения получили женщина и двое ее детей — шестилетний сын и семилетняя дочь. Пострадавших также госпитализировали.
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