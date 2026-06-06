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Пушилин: за сутки от атак ВСУ пострадали пять жителей ДНР, в их числе двое детей

Пушилин отметил, что в селе Новопетриковка мужчина 1954 года рождения получил тяжелое ранение из-за атак ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Пять жителей ДНР, в том числе двое детей, пострадали за сутки из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, тяжелое ранение в селе Новопетриковка Великоновоселковского муниципального округа получил мужчина 1954 года рождения. В Мариуполе пострадал мальчик 2011 года рождения, а в Центрально-Городском районе Горловки — парень 2008 года рождения.

«В Енакиеве ранение средней степени тяжести получил мужчина 1963 года рождения. На автодороге Р-150 вблизи населенного пункта Березовое городского округа Докучаевск пострадал мужчина 1983 года рождения», — написал Пушилин.

Глава ДНР не привел дополнительных подробностей об обстоятельствах атак. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Немногим ранее в ДНР погибли семь человек при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус. Еще 11 мирных жителей получили ранения. По данным главы региона, ВСУ ударили по пассажирскому автобусу «Москва — Симферополь».

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