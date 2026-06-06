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Армия Израиля сообщила о гибели двух своих военных на юге Ливана

По данным портала Ynet, 23-летний капитан Шахар Гамла был тяжело ранен в результате удара беспилотника.

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июня. /ТАСС/. Израильская армия понесла новые потери в зоне боевых действий на юге Ливана. Армейская пресс-служба сообщила о гибели двух военнослужащих.

Один из них — 23-летний капитан Шахар Гамла, служивший заместителем командира роты в элитном подразделении спецназа «Эгоз». По данным портала Ynet, он был тяжело ранен в результате удара беспилотника в четверг и умер от ран в больнице.

21-летний сержант Охад Яари из пехотной бригады «Голани» погиб «во время оперативной деятельности в Южном Ливане», говорится в сообщении военных. Как отмечает Ynet, причиной стала «шальная пуля», в ближайшее время ожидается расследование обстоятельств случившегося военной полицией.

С 17 апреля между Израилем и шиитской организацией «Хезболлах», вооруженные отряды которой действуют в Южном Ливане, формально установлен режим прекращения огня. Однако стороны все это время регулярно обмениваются ударами в приграничных районах вдоль ливано-израильской границы.

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