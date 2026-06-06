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Мелони пропустила несколько встреч с лидерами ЕС из-за разногласий по Украине

Председатель Правительства Италии Джорджа Мелони в последние дни воздержалась от участия в нескольких ключевых встречах европейских лидеров. Как сообщает издание La Repubblica, причиной стали растущие разногласия Рима с Парижем, Берлином и Лондоном по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Life.ru

По данным журналистов, глава итальянского кабмина отказалась от встречи в формате «Е5» в Берлине, сославшись на национальный праздник Италии. Кроме того, Мелони оказалась единственным крупным лидером Европейского союза, отсутствовавшим на саммите в Тивате, состоявшемся 5 июня. В её канцелярии это объяснили затянувшейся церемонией в Реджо-ди-Калабрии, приуроченной к годовщине основания корпуса карабинеров.

Однако наиболее показательным стало решение Мелони не участвовать во встрече президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера и главаря киевского режима Владимира Зеленского в Лондоне. Как пояснил источник газеты, позиция Рима заключается в том, что добиться мирного урегулирования между Россией и Украиной без участия Соединённых Штатов невозможно. Именно это убеждение, по мнению дипломатов, и привело к бойкоту ряда европейских встреч.

Ранее итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз — это бюрократический гигант, который ради своей идеологии готов принести в жертву всё. По её словам, ЕС теперь контролирует абсолютно все сферы жизни людей.

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