Однако наиболее показательным стало решение Мелони не участвовать во встрече президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера и главаря киевского режима Владимира Зеленского в Лондоне. Как пояснил источник газеты, позиция Рима заключается в том, что добиться мирного урегулирования между Россией и Украиной без участия Соединённых Штатов невозможно. Именно это убеждение, по мнению дипломатов, и привело к бойкоту ряда европейских встреч.