По данным журналистов, глава итальянского кабмина отказалась от встречи в формате «Е5» в Берлине, сославшись на национальный праздник Италии. Кроме того, Мелони оказалась единственным крупным лидером Европейского союза, отсутствовавшим на саммите в Тивате, состоявшемся 5 июня. В её канцелярии это объяснили затянувшейся церемонией в Реджо-ди-Калабрии, приуроченной к годовщине основания корпуса карабинеров.
Однако наиболее показательным стало решение Мелони не участвовать во встрече президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера и главаря киевского режима Владимира Зеленского в Лондоне. Как пояснил источник газеты, позиция Рима заключается в том, что добиться мирного урегулирования между Россией и Украиной без участия Соединённых Штатов невозможно. Именно это убеждение, по мнению дипломатов, и привело к бойкоту ряда европейских встреч.
Ранее итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз — это бюрократический гигант, который ради своей идеологии готов принести в жертву всё. По её словам, ЕС теперь контролирует абсолютно все сферы жизни людей.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.