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Перед выборами канцлер ФРГ предупредил о возможном успехе АдГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не исключает победы оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих выборах в парламенты Саксонии-Анхальт и Мекленбурга — Передней Померании.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не исключает победы оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих выборах в парламенты Саксонии-Анхальт и Мекленбурга — Передней Померании. Об этом он сообщил во время выступления на съезде регионального отделения ХДС в Линстове.

Голосование в ряде немецких земель состоится в сентябре. Избирателям предстоит выбрать новые составы парламентов Саксонии-Анхальт, Берлина и Мекленбурга — Передней Померании.

Выступая перед однопартийцами, Мерц подчеркнул, что результаты выборов будут иметь значение не только для отдельных регионов, но и для дальнейшего политического курса страны. По его словам, речь идет о направлении развития всей Федеративной Республики Германии.

Канцлер также вновь подверг критике «Альтернативу для Германии». Он заявил, что победа этой политической силы может привести к возвращению страны к негативным страницам ее прошлого. В своей речи Мерц сослался на высказывание бывшего политика партии «Зеленые» Йошки Фишера и призвал сторонников ХДС активнее участвовать в избирательной кампании.

Несмотря на жесткую критику в адрес АдГ, заявление главы правительства многие наблюдатели расценили как признание растущего влияния партии, особенно в восточных регионах страны, где ее позиции традиционно сильны.

Политический вес АдГ заметно вырос в последние месяцы. В апреле партия впервые вышла на первое место в ряде общенациональных социологических опросов, опередив блок ХДС/ХСС. Этот результат стал одним из наиболее заметных изменений в расстановке политических сил Германии за последнее время и усилил внимание к предстоящим региональным выборам.

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