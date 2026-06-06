Перед выборами канцлер ФРГ предупредил о возможном успехе АдГ

Канцлер также вновь подверг критике «Альтернативу для Германии». Он заявил, что победа этой политической силы может привести к возвращению страны к негативным страницам ее прошлого. В своей речи Мерц сослался на высказывание бывшего политика партии «Зеленые» Йошки Фишера и призвал сторонников ХДС активнее участвовать в избирательной кампании.