В ДР Конго подтвердили более 480 случаев заболевания Эболой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала текущую вспышку Эболы в ДР Конго и соседней Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Как заявляли власти Конго, вспышка вызвана штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого пока нет. В конце мая организация сообщала о более чем 200 погибших от лихорадки. Центром вспышки заболевания остается провинция Итури в ДР Конго.