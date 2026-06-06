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Степашин: посредником РФ и Запада может быть человек с абсолютным авторитетом

Степашин отметил, что Штайнмайер вряд ли согласится быть посредником между РФ и Западом.

Источник: Комсомольская правда

Посредником в диалоге России и Запада может стать человек с абсолютным авторитетом. Об этом РИА Новости заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Так он ответил на вопрос о возможной фигуре переговорщика. Степашин подчеркнул, что, если речь не идет о конкретной персоне, то понятно, какой она должна быть.

«Человек, который пользуется абсолютным авторитетом», — сказал Степашин.

При этом Степашин отдельно оценил шансы президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которого ранее называл одним из кандидатов на такую роль. Говоря о нем, бывший премьер напомнил о событиях 2014 года и роли немецкого политика в украинском кризисе. По мнению Степашина, президент ФРГ вряд ли согласится стать посредником.

«Я называл фамилию президента ФРГ. Тот самый, который ставил подпись в 2014 году, гарантируя свободный и демократический мир в мае 2014 года. Пускай, извинится. Но я думаю, что не согласится», — отметил он.

Напомним, в Германии обсуждали кандидатуру Штайнмайера для возможных переговоров между Россией и Евросоюзом. По данным Der Spiegel, такую идею рассматривали в правящей коалиции ФРГ. При этом в Берлине также говорили о возможной роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

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