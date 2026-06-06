Степашин: посредником РФ и Запада может быть человек с абсолютным авторитетом

При этом Степашин отдельно оценил шансы президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которого ранее называл одним из кандидатов на такую роль. Говоря о нем, бывший премьер напомнил о событиях 2014 года и роли немецкого политика в украинском кризисе. По мнению Степашина, президент ФРГ вряд ли согласится стать посредником.