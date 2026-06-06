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Лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, отплыл из Роттердама

Круизный лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, отплыл из Роттердама.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на котором в мае произошла вспышка хантавируса, отплыл из Роттердама и направляется на Шпицберген, сообщил порт Роттердама в субботу.

«После почти трехнедельной стоянки судно MV Hondius покинуло порт Роттердама в субботу вечером», — говорится в заявлении на сайте порта.

Круизный лайнер прибыл в Роттердам с экипажем на борту 18 мая, после чего людей отправили на карантин, а судно — на очистку и дезинфекцию.

«Сейчас Hondius направляется на Шпицберген», — отмечается в заявлении.

Там он заберет пассажиров и отправится в свой первый после вспышки хантавируса круиз по Арктике.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы, после чего судно с членами экипажа направилось в Роттердам.

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