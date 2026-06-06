В Израиле прошла новая волна антиправительственных митингов

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июня. /ТАСС/. Новая волна антиправительственных митингов прошла в субботу вечером в Израиле. Акции протеста состоялись в некоторых городах, включая Беэр-Шеву, Иерусалим, Тель-Авив и Хайфу.
Как передает газета Haaretz, тель-авивская демонстрация состоялась на площади перед театром «Хабима» в центре города. Митингу предшествовало уличное шествие, собравшее несколько сотен участников. Активисты резко критиковали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительство, требовали досрочных выборов и всестороннего расследования обстоятельств атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
В Хайфе состоялась совместная еврейско-арабская акция за мир. Ее участники выступили за прекращение израильской оккупации палестинских территорий.
Демонстрации по всей стране проходили мирно, о каких-либо происшествиях или столкновениях не сообщается.