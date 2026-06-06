В Израиле прошла новая волна антиправительственных митингов

Как передает газета Haaretz, тель-авивская демонстрация состоялась на площади перед театром «Хабима» в центре города. Митингу предшествовало уличное шествие, собравшее несколько сотен участников. Активисты резко критиковали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительство, требовали досрочных выборов и всестороннего расследования обстоятельств атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.