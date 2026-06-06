Британский политик сделал заявление о гражданстве России на ПМЭФ

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что в настоящее время не рассматривает возможность получения российского гражданства, несмотря на сложности, с которыми, по его словам, сталкивается в отношениях с британскими властями. Об этом политик рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума.
По словам Гэллоуэя, он продолжает считать себя британцем и не намерен отказываться от своей национальной принадлежности. Политик подчеркнул, что остается связанным с британской политикой и представляет политическую партию своей страны.
Вместе с тем он сообщил, что возвращение в Великобританию стало для него и его семьи крайне затруднительным. Гэллоуэй отметил, что ограничения затрагивают не только его самого, но также супругу и троих малолетних детей.
Политик пояснил, что семейные обстоятельства не позволяют ему свободно вернуться на родину. По его словам, если его жена не может находиться в Великобритании, то вместе с ней не могут жить там и дети, что автоматически влияет и на его собственные возможности.
Отвечая на вопрос о возможном получении российского паспорта, Гэллоуэй подчеркнул, что не хотел бы менять гражданство. Однако он не стал полностью исключать такой сценарий в перспективе, отметив, что дальнейшее развитие событий предсказать невозможно.
Петербургский международный экономический форум традиционно собирает политиков, предпринимателей и общественных деятелей из разных стран. В этом году одной из обсуждаемых тем на площадках форума стали вопросы международных отношений, санкционной политики и перспективы взаимодействия России с зарубежными общественными и политическими кругами.
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