ЦАХАЛ сообщила о гибели двух солдат в Ливане

В ночь на четверг госдепартамент США по итогам четвертого раунда ливано-израильских переговоров в Вашингтоне объявил о достижении соглашения о прекращении огня при американском посредничестве. Израильская армия утром в четверг заявила, что продолжит боевые действия в буферной зоне на юге Ливана в рамках объявленной Вашингтоном договоренности о реализации режима прекращения, заявил министр обороны Исраэль Кац. Президент Ливана Джозеф Аун в четверг заявил, что режим прекращения огня между Ливаном и Израилем может начать действовать в течение суток.