Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ сообщила о гибели двух солдат в Ливане

Армия Израиля сообщила о гибели двух солдат в Ливане.

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели еще двух солдат в ходе боевых действий в Ливане, общее число израильских потерь в ходе последнего витка эскалации с движением «Хезболлах» достигло 29-ти.

Капитан Шахар Гамла, 23 года, из кибуца Натур, заместитель командира роты в подразделении Эгоз коммандос, скончался от полученных ран после того, как был тяжело ранен в бою на юге Ливана. ​Сержант Охад Яари, 21 год, из Реховота, боец батальона Шакед бригады Гивати, пал в ходе оперативной деятельности на юге Ливана", — говорится в сообщении на сайте ЦАХАЛ.

В ночь на четверг госдепартамент США по итогам четвертого раунда ливано-израильских переговоров в Вашингтоне объявил о достижении соглашения о прекращении огня при американском посредничестве. Израильская армия утром в четверг заявила, что продолжит боевые действия в буферной зоне на юге Ливана в рамках объявленной Вашингтоном договоренности о реализации режима прекращения, заявил министр обороны Исраэль Кац. Президент Ливана Джозеф Аун в четверг заявил, что режим прекращения огня между Ливаном и Израилем может начать действовать в течение суток.

Руководство ливанского движения «Хезболлах» подчеркнуло, что согласно на прекращение огня только при условии отказа Израиля от ударов по всей территории Ливана, включая южные регионы.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше