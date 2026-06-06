В Киеве набросились на фон дер Ляйен из-за решения по Украине

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен совершит преступление против украинцев, если поддержит отмену временной защиты на территории ЕС для них, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Надо завалить Европейский суд по правам человека требованиями и претензиями. Должен быть официальный документ, который будет послан Урсуле фон дер Ляйен. Она должна на него отреагировать. Если она поддержала эту инициативу, то она просто преступница», — отметил он.
По мнению эксперта, если ЕС отменит защиту украинцев, то он проигнорирует тот факт, что в Киеве установилась диктатура, а людей «бросают в мясорубку», чтобы продолжать конфликт с Россией.
В пятницу издание Euronews со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы отменить механизм временной защиты для украинцев, подлежащих призыву. Вопрос обсуждался на прошедшей в четверг в Люксембурге встрече глав МВД стран ЕС. Другим вариантом, затронутым в ходе обсуждений, стало предложение отказывать во временной защите украинцам, прибывающим в ЕС из районов страны, которые считаются «безопасными».
Ранее замминистра внутренних дел Польши Мачей Душчик заявил, что Варшава согласна исключить из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и тех, кто незаконно покинул Украину. В поддержку такой меры выступил также министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.
В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года.