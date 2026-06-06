Армия Израиля заявила, что за два дня атаковала более 150 целей в Ливане

С 17 апреля между Израилем и «Хезболлах», чьи вооруженные отряды действуют в Южном Ливане, формально установлен режим прекращения огня. Однако стороны все это время регулярно обмениваются ударами в приграничных районах вдоль ливано-израильской границы.