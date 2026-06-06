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Армия Израиля заявила, что за два дня атаковала более 150 целей в Ливане

Среди них склады с оружием, командные пункты, установки для запуска ракет.

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июня. /ТАСС/. Израильские военные атаковали за прошедшие два дня свыше 150 различных объектов на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Целями ударов названы объекты инфраструктуры шиитской организации «Хезболлах» в Южном Ливане. Среди них склады с оружием, командные пункты, установки для запуска ракет.

С 17 апреля между Израилем и «Хезболлах», чьи вооруженные отряды действуют в Южном Ливане, формально установлен режим прекращения огня. Однако стороны все это время регулярно обмениваются ударами в приграничных районах вдоль ливано-израильской границы.

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