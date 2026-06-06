АЦ ВЦИОМ: россияне на застольях чаще всего поют песни «Конь» и «Матушка»

Руководитель практики аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева на полях Петербургского международного экономического форума назвала самые популярные песни во время застолий у россиян.
По её словам, на застольях россияне обычно исполняют песни про уникальность, российский код, а также смыслы и ценности, которые передаются из поколения в поколение.
В качестве примеров Атаева назвала народные, казачьи и патриотические песни, а также песни советской эстрады.
«Самые популярные песни для коллективного пения — “Конь” группы “Любэ”, “Матушка” Татьяны Куртуковой и “Катюша” — это топ музыкального национального самосознания», — цитирует её ТАСС.
Ранее в АЦ ВЦИОМ рассказали, что 35% россиян можно назвать жизнерадостными.