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АЦ ВЦИОМ: россияне на застольях чаще всего поют песни «Конь» и «Матушка»

Руководитель практики аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева на полях Петербургского международного экономического форума назвала самые популярные песни во время застолий у россиян.

Руководитель практики аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева на полях Петербургского международного экономического форума назвала самые популярные песни во время застолий у россиян.

По её словам, на застольях россияне обычно исполняют песни про уникальность, российский код, а также смыслы и ценности, которые передаются из поколения в поколение.

В качестве примеров Атаева назвала народные, казачьи и патриотические песни, а также песни советской эстрады.

«Самые популярные песни для коллективного пения — “Конь” группы “Любэ”, “Матушка” Татьяны Куртуковой и “Катюша” — это топ музыкального национального самосознания», — цитирует её ТАСС.

Ранее в АЦ ВЦИОМ рассказали, что 35% россиян можно назвать жизнерадостными.