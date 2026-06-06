Скандал вокруг УПА*: глава Минобороны Польши сделал жесткое заявление Киеву

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш провел встречу с руководителем украинской военной разведки Кириллом Будановым (внесён в РФ в список террористов экстремистов) на фоне спора вокруг присвоения одному из подразделений ВСУ имени, связанного с Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России). О результатах переговоров глава польского военного ведомства сообщил на своей странице в социальной сети Х.
По словам министра, Варшава и Киев остаются союзниками в сфере безопасности, однако вопросы исторической памяти требуют откровенного и прямого диалога. Он подчеркнул, что во время беседы довел до украинской стороны позицию Польши относительно решения о наименовании воинского подразделения и что есть границы, которые нельзя пересекать.
Косиняк-Камыш заявил, что память о жертвах Волынской трагедии остается для польского общества принципиальным вопросом. В этой связи он отметил, что существуют темы, которые не должны становиться предметом политических компромиссов.
Ситуация вызвала широкий резонанс в польской политике. Ранее стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий выступил с критикой действий украинского руководства и заявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Польский лидер связал свою позицию с решением о присвоении бригаде ВСУ имени лиц, которых в Польше считают причастными к преступлениям против польского населения.
Кроме того, призывы пересмотреть решение о награждении Зеленского прозвучали и со стороны отдельных представителей польского парламента. По мнению ряда политиков, подобные шаги Киева осложняют двусторонний диалог по вопросам исторической памяти.
Исторические разногласия вокруг событий на Волыни остаются одной из наиболее чувствительных тем в отношениях между Польшей и Украиной. Несмотря на тесное сотрудничество двух стран в сфере безопасности и поддержки Киева, споры о трактовке исторических событий регулярно становятся причиной дипломатических и политических дискуссий между Варшавой и украинскими властями.
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* Организация запрещена в России.
** Внесён в РФ в список террористов экстремистов.