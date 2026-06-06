Скандал вокруг УПА*: глава Минобороны Польши сделал жесткое заявление Киеву

Исторические разногласия вокруг событий на Волыни остаются одной из наиболее чувствительных тем в отношениях между Польшей и Украиной. Несмотря на тесное сотрудничество двух стран в сфере безопасности и поддержки Киева, споры о трактовке исторических событий регулярно становятся причиной дипломатических и политических дискуссий между Варшавой и украинскими властями.