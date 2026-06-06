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«Мяч на вашей стороне»: Новак обозначил позицию России по отношениям с США

Новак: Россия открыта к новым отношениям с США, но мяч у Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Россия не отворачивалась от США и по-прежнему готова к выстраиванию новых отношений. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью NBC.

«Россия никогда не поворачивалась спиной к Соединенным Штатам. Мы готовы и открыты к этим новым отношениям. Мяч на вашей стороне», — сказал политик на полях ПМЭФ.

Ранее заявил посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном переживают непростой период, схожий с эпохой холодной войны. По его словам, для их восстановления потребуются значительные усилия.

Как писал KP.RU, взаимодействие между Россией и США должно развиваться по принципу «танго нужно танцевать вдвоем». Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Москва терпелива и ответит взаимностью, когда Вашингтон будет готов к реальному восстановлению отношений.

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