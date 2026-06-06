«Мяч на вашей стороне»: Новак обозначил позицию России по отношениям с США

Как писал KP.RU, взаимодействие между Россией и США должно развиваться по принципу «танго нужно танцевать вдвоем». Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Москва терпелива и ответит взаимностью, когда Вашингтон будет готов к реальному восстановлению отношений.