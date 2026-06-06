Военнослужащие Вооружённых сил Украины, которых перебросили в направлении Казачьей Лопани в Харьковской области, практически полностью уничтожены.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, который отметил, что понёсшие тяжёлые потери подразделения ВСУ должны были сдерживать продвижение ВС России.
«Анализ некрологов уничтоженных украинских боевиков показал, что… отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС России взяли под контроль населённый пункт Шевченко в Харьковской области.