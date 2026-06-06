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Омбудсмены РФ и Украины будут передавать документы граждан друг другу

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова договорилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом о том, что омбудсмены двух стран станут каналом для передачи справок и других необходимых документов для граждан. Встреча прошла в пятницу, 5 июня, сообщила Лантратова в интервью ИС «Вести».

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова договорилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом о том, что омбудсмены двух стран станут каналом для передачи справок и других необходимых документов для граждан. Встреча прошла в пятницу, 5 июня, сообщила Лантратова в интервью ИС «Вести».

По ее словам, из-за отсутствия дипломатических отношений между Россией и Украиной возникают проблемы с получением справок, например, при выплате средств в случае гибели военнослужащих, чьи родственники живут в другой стране. Омбудсмены договорились помогать друг другу в передаче этих документов.

— Мы договорились о том, что мы будем тем каналом взаимодействия, передачи этих справок. Дмитрий Валерьевич сказал, что он в этом будет помогать, и я со своей стороны тоже, — объяснила Лантратова в интервью.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «185 на 185». Представители ведомства уточнили, что после обмена российских военнослужащих доставили на территорию Белоруссии. Там им оказали необходимую помощь, в том числе при участии уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой.

1 июня Лантратова сообщила, что более 160 человек, в том числе 16 детей, были возвращены с территории Украины в Россию.

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