Выступление Дегтярёва, интервью Пескова для Медведевой и визит Тюкавина: чем запомнился ПМЭФ для спорта

Завершившийся в Санкт-Петербурге ПМЭФ получился насыщенным с точки зрения спорта. Михаил Дегтярёв рассказал о подготовке россиян к Олимпийским играм 2028 года и выразил надежду на их выступление в Лос-Анджелесе под национальными флагом и гимном. Дмитрий Песков дал интервью Евгении Медведевой, в котором признался в любви к шахматам и ответил на забавные вопросы в рамках блица. А Константин Тюкавин провёл разминку для участников легкоатлетического забега «Борись и побеждай» и сам принял в нём участие.
ПМЭФ — одно из важнейших событий в жизни России, которое посещают ведущие политики и бизнесмены, а также гости из многих стран. Традиционно уделяют на форуме внимание и спорту. А в 2026-м он стал ключевой темой.
С 3 по 6 июня на экономической площадке был открыт специальный павильон «Дом спорта», в котором проходили деловые встречи, подписания соглашений и различные мероприятия. Кроме того, организовали профильные сессии: среди них — «Навстречу Олимпиаде-2028».
Её гостями стали в том числе глава ФВСР Дмитрий Мазепин и президент ВФЛА Пётр Фрадков. В её рамках министр спорта и руководитель ОКР Михаил Дегтярёв поделился масштабными планами о подготовке отечественных атлетов к ОИ-2028.
«Программа разработана совместно с ФМБА России, РУСАДА. Всего у нас 42 вида. Сейчас идёт процесс коммуникации с МОК. До конца года по 22 видам должны начаться отборочные соревнования: бейсбол, гребля на байдарках и каноэ, теннис, триатлон, баскетбол, велосипедный спорт, волейбол, гребной слалом, гандбол, гольф, дзюдо, конный спорт, лакросс, пулевая стрельба, сёрфинг, скейтбординг, спортивная гимнастика, стендовая стрельба, тяжёлая атлетика, художественная гимнастика, американский футбол (флаг-футбол), хоккей на траве. Вы сами знаете, кто допущен. Проблема пока только в командных видах по отбору. Мы в коммуникации с МОК и ожидаем положительных решений. Знаете, что юридическая комиссия работает. МОК впервые заявил о прогрессе в коммуникации в работе с ОКР. Это их слова, процесс идёт», — цитирует Дегтярёва «Матч ТВ».
Более того, он не исключил участия россиян в Играх с флагом и гимном. По его словам, для достижения этой цели ведётся последовательная работа. А в некоторых видах с отечественных спортсменов уже сняли все ограничения.
«Всерьёз рассчитываем, что на Олимпиаду-2028 российские спортсмены поедут полноценной сборной. Работа ведётся по линии ОКР, по линии всех наших федераций. А главное, что у нас у всех есть один тренер — это Владимир Путин», — добавил Дегтярёв.
Попутно он не упустил возможности поблагодарить за помощь иностранных друзей, например, членов МПК, которые восстановили статус ПКР. Что касается видов, где санкции до сих пор не сняты, планируется отстаивать свою правоту в судах. В первую очередь речь о ВФЛА.
«Фрадков взял на себя самый тяжёлый фронт. В июле будет обсуждаться вопрос на совете World Athletics. Если и там не будет положительного решения, нужно идти в CAS и громить их всех. ОКР вас поддержит юридически. Эта история — безобразие, что делают в этой федерации. Тут сплошная политика, и мы собираемся отстаивать свою правоту», — объяснил министр.
Возвращаясь непосредственно к вопросу подготовки к ОИ-2028, он пообещал, что суммарно на это федерациям выделят 2,6 млрд рублей. А главным отбором на Игры послужит Спартакиада народов России, которая состоится в августе и сентябре по программе следующей Олимпиады.
Прямо во время сессии руководителя порадовали хорошими новостями. Мазепин сообщил, что World Aquatics предложила провести в стране чемпионат мира или Европы.
В свою очередь, президент ФВСР Олег Сиенко намекнул на скорые положительные подвижки для отечественных велосипедистов по итогам заседания международной федерации. Вскоре UCI действительно разрешил россиянам выступать в командных дисциплинах в нейтральном статусе.
«Надо сохранять бесконечную уверенность в себе».
Разумеется, присутствовал на ПМЭФ и Дмитрий Песков. Он не просто отвечал на вопросы журналистов о спорте в кулуарах, а дал небольшое интервью Евгении Медведевой. В частности, поделился советом известным атлетам, как жить после окончания карьеры.
«Один этап сменяет другой. Всегда нужно отдавать себе отчёт в том, что это неизбежный процесс. Надо сохранять бесконечную уверенность в себе. И говорить себе: “Если я многого добился на предыдущем этапе, то почему у меня должно не получиться на следующем?” — объяснил пресс-секретарь президента.
Рассказал он и о своей любви к шахматам. Песков назвал их не просто интеллектуальной игрой, но игрой, которая учит продумывать свои действия на несколько шагов вперёд в реальной жизни. По его мнению, следует во всех регионах России сделать шахматы частью учебной программы.
«Шахматы — очень благотворная игра с точки зрения молодёжи. Вы никогда не найдёте наркомана среди тех, кто учился шахматам в детстве. Они не становятся наркоманами. Они не подвержены вот этому злу, которое есть в мире. Это страшное зло. Это загадка, почему так происходит, но это действительно так», — добавил он.
Завершилась беседа небольшим блицем, в рамках которого Песков должен был отвечать на вопросы «стрём» или «норм». В итоге он посчитал стрёмом бороду и подъём в шесть утра, а также ответы на вопросы: «без комментариев».
«Хотелось бы сыграть с американцами».
Хватало на ПМЭФ-2026 и других спортивных событий. Чего стоит проведение традиционного хоккейного турнира Кубок Росконгресса, победителем которого стала команда «Бизнес». На лёд выходили не только бизнесмены и чиновники, но и звёзды спорта: Вячеслав Фетисов, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой, Дмитрий Сычёв и Роман Широков. Впервые принял участие в мероприятии и двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачёв.
Но, пожалуй, наибольший резонанс вызвала новость о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и США по хоккею в июле. Многие посчитали, что речь о главных национальных командах. На деле речь лишь о встрече между сборными Торгово-промышленной палаты РФ и Американской торговой палаты.
Однако Ротенберг воспользовался возможностью и пригласил сильнейших игроков из Соединённых Штатов всех возрастов помериться силами со сверстниками из России.
«Мы готовы организовать такие матчи, также мы готовы их организовать и на уровне сборных. Мы можем это организовать и в Москве, и в Сочи, и в Красноярске во время форума “Россия — спортивная держава”. Мы готовы и будем дальше об этом разговаривать. Хотелось бы сыграть с американцами. Обсуждается культурный обмен. Коллеги говорили, что американцы в своё время взяли систему Станиславского и изучали её. В спорте то же самое, в своё время они взяли наработки у Советского Союза», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».
По его словам, те же канадские хоккеисты в отсутствии россиян потеряли мотивацию. Именно этим он объяснил их неудачу на последнем ЧМ, где «Кленовые листья» остались без медалей.
«Это всё просто. Когда появилась наша великая “Красная Машина”, когда мы играли в Суперсерии-1972 против Канады — с этого начиналась великая история и традиции хоккея. Можно сказать, что на матчах России и Канады держится сам хоккей. А тут — отсутствие главного конкурента. Это привело к деградации хоккея в целом, и потому уступает Канада. Им просто неинтересно. А без мотивации нет развития», — добавил руководитель.
Помимо хоккейного турнира состоялся легкоатлетический забег «Борись и побеждай». Причём разминку для участников провёл футболист «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. А потом и сам вышел на старт, несмотря на небольшую травму.
«Погода классная, всё отлично. У “Динамо” есть беговой клуб “Динамо бежит” — теперь я, видимо, его амбассадор. Что запомнилось? Было смешно, когда один мужик рядом со мной бежал и кричал: “Костя, давай в “Зенит”, — цитирует Тюкавина “РБ Спорт”.
Любопытно, что у женщин победу одержала известная лыжница Вероника Степанова. Олимпийская чемпионка преодолела 5 км за 18 минут и 37 секунд.