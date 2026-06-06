Силы ПВО сбили два беспилотника в Рязанской области

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Два БПЛА сбиты днем в Рязанской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Павел Малков.
«Днем сбиты еще два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал Малков в канале на платформе «Макс».
Ранее губернатор сообщал о двух сбитых БПЛА в регионе ночью с пятницы на субботу.
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