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Генсек Федерации лёгкой атлетики Сербии выразил надежду на скорое возвращение россиян

Генеральный секретарь Федерации лёгкой атлетики Сербии Слободан Бранкович заявил, что желает увидеть скорое возвращение российских спортсменов на международные старты.

Генеральный секретарь Федерации лёгкой атлетики Сербии Слободан Бранкович заявил, что желает увидеть скорое возвращение российских спортсменов на международные старты.

«Во-первых, потому что Россия — наши друзья, во-вторых, потому что это повысит уровень турниров», — сказал Бранкович, слова которого приводит РИА Новости.

Российские легкоатлеты с 2022 года отстранены от выступлений на турнирах под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Ранее сообщалось, что Свищёв намерен поторопить FIS в вопросе возвращения россиян на международную арену.

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