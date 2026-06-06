Власти Молдавии пытаются разрушить экономику ПМР, считает эксперт

ТИРАСПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Власти Молдавии, прикрываясь планом так называемой реинтеграции, пытаются разрушить экономику Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил директор приднестровского бюро политических исследований «Медиатор» Сергей Широков.
Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь ранее объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.
Парламент Молдавии ранее одобрил в окончательном чтении проект введения новых налогов для Приднестровья. Согласно документу, предлагается начать введение налогов с применения фискальных норм в отношении так называемой «некритической продукции» уже с 1 июня 2026 года, с 1 января 2027 года будет устанавливаться НДС и на газ, поступающий в Приднестровье.
«Когда сегодня мы слышим такие заявления молдавской стороны о некоей реинтеграции, на наш взгляд, это лишь попытка прикрыть действие экономического характера, направленное на разрушение нашей экономики, нашей производственной базы», — сказал Широков в эфире телеканала «Первый Приднестровский».
По его словам, приднестровская сторона постоянно демонстрировала свою договороспособность и стремление к компромиссам, пыталась найти взаимоприемлемые модели урегулирования конфликта на Днестре для благосостояния и безопасности населения, Молдавия же стремилась лишь оказывать давление на Приднестровье.
«За более чем тридцать лет разрабатывались разные проекты и модели урегулирования. Чтобы жить и сотрудничать мирно, без угроз и блокад. Но Молдова все эти годы навязывает односторонний сценарий — давление», — подчеркнул эксперт.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата «5+2» из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате «1+1», которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.