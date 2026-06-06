«Все преграды сорваны»: в Киеве отреагировали на ответ Путина Зеленскому

Президент России раскритиковал Зеленского за манеру, в которой написано письмо. Он подчеркнул, что такой текст вряд ли может быть «способом создать условия для переговоров». Владимир Путин обратился к бойцам ВС РФ с призывом «работать» дальше до достижения целей СВО.