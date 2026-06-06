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Союз армян России: у Еревана есть один стратегический партнёр — Москва

У Армении есть один стратегический партнёр — Россия, и разрушать отношения с ней преступно.

У Армении есть один стратегический партнёр — Россия, и разрушать отношения с ней преступно.

Об этом заявил RT председатель Союза армян России Ара Абрамян.

«Мы (армяне. — RT) русскоговорящая нация. Эта культура у нас внутри, понимаете? Десятки поколений прошли это. Сегодня разрушать и не получать ничего, не имея никаких гарантий, — это преступление», — цитирует его Telegram-канал RT.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что Москва сохранит отношения с Арменией вне зависимости от того, по какому пути пойдёт Ереван.