Союз армян России: у Еревана есть один стратегический партнёр — Москва

У Армении есть один стратегический партнёр — Россия, и разрушать отношения с ней преступно.
Об этом заявил RT председатель Союза армян России Ара Абрамян.
«Мы (армяне. — RT) русскоговорящая нация. Эта культура у нас внутри, понимаете? Десятки поколений прошли это. Сегодня разрушать и не получать ничего, не имея никаких гарантий, — это преступление», — цитирует его Telegram-канал RT.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что Москва сохранит отношения с Арменией вне зависимости от того, по какому пути пойдёт Ереван.