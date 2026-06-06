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Меркурис: слова Путина о ЕС — сигнал об изменении отношения России к Брюсселю

Слова главы российского государства Владимира Путина о ЕС, прозвучавшие в ходе его выступления на ПМЭФ, свидетельствуют об изменении отношения Москвы к Брюсселю. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

Слова главы российского государства Владимира Путина о ЕС, прозвучавшие в ходе его выступления на ПМЭФ, свидетельствуют об изменении отношения Москвы к Брюсселю. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

Он отметил в эфире YouTube-канала, что Путин, согласившись с оценкой, что ЕС превращается во враждебный для Москвы военно-политический союз, тем не менее подчеркнул, что Россия никогда не оспаривала право любого государства интегрироваться в европейские экономические структуры.

«Некоторые истолковали эти слова как сигнал того, что Путин по-прежнему придерживается прежней позиции, согласно которой Украина может вступить в Европейский союз, и Россия не станет этому препятствовать», — сказал Меркурис.

Ранее российский лидер назвал недальновидной политику европейской бюрократии, сопровождаемую агрессивной риторикой.