Меркурис: слова Путина о ЕС — сигнал об изменении отношения России к Брюсселю

Слова главы российского государства Владимира Путина о ЕС, прозвучавшие в ходе его выступления на ПМЭФ, свидетельствуют об изменении отношения Москвы к Брюсселю. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он отметил в эфире YouTube-канала, что Путин, согласившись с оценкой, что ЕС превращается во враждебный для Москвы военно-политический союз, тем не менее подчеркнул, что Россия никогда не оспаривала право любого государства интегрироваться в европейские экономические структуры.
«Некоторые истолковали эти слова как сигнал того, что Путин по-прежнему придерживается прежней позиции, согласно которой Украина может вступить в Европейский союз, и Россия не станет этому препятствовать», — сказал Меркурис.
Ранее российский лидер назвал недальновидной политику европейской бюрократии, сопровождаемую агрессивной риторикой.