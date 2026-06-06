Меркурис: слова Путина о ЕС — сигнал об изменении отношения России к Брюсселю

Он отметил в эфире YouTube-канала, что Путин, согласившись с оценкой, что ЕС превращается во враждебный для Москвы военно-политический союз, тем не менее подчеркнул, что Россия никогда не оспаривала право любого государства интегрироваться в европейские экономические структуры.