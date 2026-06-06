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В Словакии отметили День русского языка

В частности, в деревне Алекшинце в мероприятии, прошедшем в культурно-просветительском центре «Славянский двор», приняли участие учащиеся школ и гимназий, педагоги и любители русской культуры.

БРАТИСЛАВА, 6 июня. /ТАСС/. День русского языка отметили в Словакии. Об этом сообщили ТАСС в дирекции Русского дома в Братиславе.

«День русского языка в Словакии традиционно отмечается многочисленными культурно-просветительскими мероприятиями: фестивалями, конкурсами, театральными постановками и кинопоказами», — отметили в Русском доме.

Например, в деревне Алекшинце в западной части Словакии в мероприятии, прошедшем в культурно-просветительском центре «Славянский двор», приняли участие учащиеся школ и гимназий, педагоги и любители русской культуры, представители посольства РФ и Русского дома в Братиславе.

Центральным событием праздника стал конкурс чтецов поэзии и прозы А. С. Пушкина. После награждения победителей участники возложили цветы к памятнику великому поэту в Алекшинце, который был установлен 6 июня 2023 года рядом с местной школой.

«Особым украшением праздничной программы стала выставка “С молодежного на великорусский: объясняет Даль”, посвященная 225-летию со дня рождения В. И. Даля. Экспозиция вызвала большой интерес у присутствовавших. Она наглядно показывает связь поколений и напоминает, как важно бережно сохранять богатство русского языка и культурные традиции», — отметили в Русском доме.

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