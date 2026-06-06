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Российские клубы не выступят в еврокубках в сезоне‑2026/27

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внёс изменения в список участников еврокубковых турниров на сезон-2026/27 на фоне сохраняющегося отстранения российских клубов и сборных от соревнований под эгидой организации.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внёс изменения в список участников еврокубковых турниров на сезон-2026/27 на фоне сохраняющегося отстранения российских клубов и сборных от соревнований под эгидой организации.

Соответствующая информация содержится в документах, имеющихся в распоряжении «Матч ТВ».

УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года на неопределённый срок отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой.

По итогам завершившегося сезона Россия с коэффициентом 22,632 заняла 28-е место в таблице УЕФА и могла рассчитывать на четыре места в еврокубках.

Ранее Украина попросила ФИФА и УЕФА сохранить санкции против России.