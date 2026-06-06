Британский аналитик увидел изменения в российском подходе к ЕС

Статус кандидатов на вступление в ЕС Украина и Молдавия получили в июне 2022 года. Впоследствии представители Евросоюза неоднократно отмечали, что данное решение носило в том числе политический характер и было направлено на поддержку Киева и Кишинева. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что вопрос вступления Украины в Европейский союз относится к сфере суверенного выбора самого государства.