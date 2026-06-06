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Британский аналитик увидел изменения в российском подходе к ЕС

Высказывания президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме свидетельствуют о возможной корректировке подхода Москвы к Евросоюзу.

Высказывания президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме свидетельствуют о возможной корректировке подхода Москвы к Евросоюзу. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

В эфире своего YouTube-канала эксперт заявил, что обратил внимание на оценку российским лидером нынешней роли Европейского союза. По словам Меркуриса, Путин согласился с мнением о том, что ЕС постепенно превращается в военно-политическое объединение, которое занимает по отношению к России недружественную позицию.

При этом аналитик отметил, что российский президент отдельно подчеркнул право государств самостоятельно принимать решения об участии в европейских экономических структурах. Именно эта часть выступления вызвала различные трактовки среди наблюдателей.

По мнению Меркуриса, некоторые комментаторы восприняли слова Путина как подтверждение прежнего подхода Москвы, согласно которому вступление Украины в Евросоюз не рассматривается как препятствие для России. Однако сам эксперт считает, что в заявлениях российского лидера просматриваются признаки изменения акцентов в отношении ЕС.

Аналитик также обратил внимание на критические оценки, которые, по его словам, прозвучали в адрес европейских стран в ходе выступления президента России.

На встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ Путин заявил, что Москва не возражает против возможного вступления Украины в Европейский союз. Вместе с тем президент подчеркнул, что для России неприемлема трансформация объединения в военный блок.

Статус кандидатов на вступление в ЕС Украина и Молдавия получили в июне 2022 года. Впоследствии представители Евросоюза неоднократно отмечали, что данное решение носило в том числе политический характер и было направлено на поддержку Киева и Кишинева. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что вопрос вступления Украины в Европейский союз относится к сфере суверенного выбора самого государства.

Дополнительное внимание к словам Путина связано с продолжающейся дискуссией о будущем европейской безопасности и роли Евросоюза в этих процессах. На этом фоне заявления российских официальных лиц о разграничении экономической интеграции и военного сотрудничества остаются одной из ключевых тем международной повестки.

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