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Число умерших от Эболы в ДР Конго увеличилось до 86

Число подтверждённых случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго увеличилось до 86, пишет Al Jazeera.

Число подтверждённых случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго увеличилось до 86, пишет Al Jazeera.

«Демократическая Республика Конго объявила, что общее число случаев заражения вирусом Эбола увеличилось до 488 с 452 случаев, зарегистрированных несколькими днями ранее, включая 86 летальных исходов», — говорится в материале.

Кроме того, в Уганде подтверждено 19 случаев заражения и два летальных исхода.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора с 5 по 11 июня будут работать в Республике Конго, куда доставят тест-системы для диагностики лихорадки Эбола и другие расходные материалы.