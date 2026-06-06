Соскин назвал жёстким ответ Путина на письмо Зеленского

Глава российского государства Владимир Путин очень жёстко ответил на письмо Владимира Зеленского. Такое мнение высказал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он отметил в эфире своего YouTube-канала, что Зеленский, публикуя это письмо, преследовал цель оскорбить российского лидера.
«Однако тот ответил ему соответствующим образом, очень жёстко. Это открытый конфликт… В результате украинцы не получат ничего, кроме тяжелейших ударов», — заявил Соскин.
Ранее о письме Зеленского высказался сам Путин. Российский лидер подчеркнул, что в этом послании присутствуют элементы хамства.