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Соскин назвал жёстким ответ Путина на письмо Зеленского

Глава российского государства Владимир Путин очень жёстко ответил на письмо Владимира Зеленского. Такое мнение высказал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Глава российского государства Владимир Путин очень жёстко ответил на письмо Владимира Зеленского. Такое мнение высказал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил в эфире своего YouTube-канала, что Зеленский, публикуя это письмо, преследовал цель оскорбить российского лидера.

«Однако тот ответил ему соответствующим образом, очень жёстко. Это открытый конфликт… В результате украинцы не получат ничего, кроме тяжелейших ударов», — заявил Соскин.

Ранее о письме Зеленского высказался сам Путин. Российский лидер подчеркнул, что в этом послании присутствуют элементы хамства.