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Румыния получит новое оборудование после происшествия в Черном море

Румыния намерена усилить контроль за потенциальными угрозами в Черноморском регионе после инцидента с украинским морским дроном в порту Констанца.

Румыния намерена усилить контроль за потенциальными угрозами в Черноморском регионе после инцидента с украинским морским дроном в порту Констанца. Об этом сообщил президент страны Никушор Дан на своих страницах в социальных сетях.

По словам главы государства, румынские власти планируют расширить возможности разведки и наблюдения, а также ускорить внедрение новых технических средств для предотвращения подобных происшествий. Дан отметил, что страна адаптируется к современным вызовам и новым технологиям.

Президент сообщил, что уже в следующем месяце военно-морские силы Румынии получат дополнительное оборудование. Кроме того, румынские военные примут участие в учениях НАТО, связанных с обеспечением безопасности в Черном море.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается. По предварительным данным, речь идет об одном из четырех украинских морских дронов, которые потеряли управление. Киев подтвердил принадлежность аппарата и заявил, что причиной отклонения от маршрута стали помехи.

Власти рассчитывают завершить проверку всех обстоятельств инцидента в ближайшие дни. Отдельное внимание уделяется вопросам координации действий в случае повторения подобных ситуаций.

Как отметил Дан, между Бухарестом и Киевом уже действует специальный протокол взаимодействия, который предусматривает порядок реагирования на подобные происшествия.

Ранее похожие инциденты уже фиксировались в регионе. В конце мая беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац, в результате чего пострадали два человека.

Тема безопасности в Черном море станет одной из центральных на специальной сессии НАТО, запланированной на 10 июня. Ожидается, что участники обсудят меры по повышению контроля над морским пространством, а также механизмы реагирования на инциденты с беспилотными аппаратами вблизи границ государств альянса.

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