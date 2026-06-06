Румыния получит новое оборудование после происшествия в Черном море

Тема безопасности в Черном море станет одной из центральных на специальной сессии НАТО, запланированной на 10 июня. Ожидается, что участники обсудят меры по повышению контроля над морским пространством, а также механизмы реагирования на инциденты с беспилотными аппаратами вблизи границ государств альянса.