Сафонов поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Вратарь сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос».
Своё обращение он озвучил со сцены премии МУЗ-ТВ перед объявлением одной из номинаций.
Сафонов отметил, что Андреева буквально несколько часов назад стала победительницей турнира Большого шлема, после чего добавил: «Браво, Мирра».
Эта победа стала для россиянки первой на турнирах такого уровня и первой для российских теннисисток в одиночном разряде за 12 лет — с момента успеха Марии Шараповой, выигравшей «Ролан Гаррос» в 2014 году.
Ранее сообщалось, что Андреева стала третьей самой молодой чемпионкой ТБШ в XXI веке.