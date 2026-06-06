Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафонов поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Вратарь сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос».

Вратарь сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос».

Своё обращение он озвучил со сцены премии МУЗ-ТВ перед объявлением одной из номинаций.

Сафонов отметил, что Андреева буквально несколько часов назад стала победительницей турнира Большого шлема, после чего добавил: «Браво, Мирра».

Эта победа стала для россиянки первой на турнирах такого уровня и первой для российских теннисисток в одиночном разряде за 12 лет — с момента успеха Марии Шараповой, выигравшей «Ролан Гаррос» в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Андреева стала третьей самой молодой чемпионкой ТБШ в XXI веке.