«Мы — русскоговорящая нация»: в Ереване назвали преступлением обрушение связей Армении с Россией

Глава Союза армян России Ара Абрамян прокомментировал текущую ситуацию в отношениях между Ереваном и Москвой. Он напомнил, что в республике живут преимущественно русскоговорящие. Ара Абрамян назвал преступным разрушение отношений Армении с Россией. Так он сказал в разговоре с RT.