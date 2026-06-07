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Новак: «мяч на стороне Вашингтона» в развитии отношений России и США

Вице-премьер России Александр Новак в разговоре с американским телеканалом NBC News заявил, что Россия остается открытой к улучшению отношений с США. По его словам, сейчас «мяч на стороне» Вашингтона.

Вице-премьер России Александр Новак в разговоре с американским телеканалом NBC News заявил, что Россия остается открытой к улучшению отношений с США. По его словам, сейчас «мяч на стороне» Вашингтона.

«Россия никогда не поворачивалась спиной к Соединенным Штатам. Мы готовы и открыты для новых отношений. Мяч на вашей стороне», — сказал вице-премьер в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Накануне в интервью телеканалу CCTV пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ответит взаимностью сразу же, как только Вашингтон будет готов к восстановлению отношений. «Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят. Поэтому мы терпеливы, нам некуда спешить», — сказал господин Песков.

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