Новак: «мяч на стороне Вашингтона» в развитии отношений России и США

Накануне в интервью телеканалу CCTV пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ответит взаимностью сразу же, как только Вашингтон будет готов к восстановлению отношений. «Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят. Поэтому мы терпеливы, нам некуда спешить», — сказал господин Песков.