Армия Израиля сообщила о гибели двух солдат в Ливане

Два израильских военнослужащих погибли на юге Ливана, пишет The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.
«Двое солдат Армии обороны Израиля были убиты в результате отдельных инцидентов на юге Ливана в минувшие выходные», — говорится в материале.
Уточняется, что капитан Шахар Гамла скончался после атаки БПЛА. Сержант Охад Яари «был убит, предположительно, в результате случайного выстрела».
Ранее корреспондент RT в Бейруте Жоэль Марун показал последствия ударов Израиля по городу Эс-Саксакие на юге Ливана.
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