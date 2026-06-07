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Армия Израиля сообщила о гибели двух солдат в Ливане

Два израильских военнослужащих погибли на юге Ливана, пишет The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

Два израильских военнослужащих погибли на юге Ливана, пишет The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

«Двое солдат Армии обороны Израиля были убиты в результате отдельных инцидентов на юге Ливана в минувшие выходные», — говорится в материале.

Уточняется, что капитан Шахар Гамла скончался после атаки БПЛА. Сержант Охад Яари «был убит, предположительно, в результате случайного выстрела».

Ранее корреспондент RT в Бейруте Жоэль Марун показал последствия ударов Израиля по городу Эс-Саксакие на юге Ливана.

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