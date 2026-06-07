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Армия Израиля сообщила о гибели еще двух солдат в Ливане

Общее количество погибших военнослужащих Израиля в конфликте с Ливаном достигло 29 человек.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель ещё двух военнослужащих в ходе вооружённого конфликта на территории Ливана. В результате боестолкновений с движением «Хезболла» общее количество погибших военнослужащих Израиля достигло 29 человек.

Согласно официальным данным, 23-летний капитан Шахар Гамла, исполнявший обязанности заместителя командира роты в спецподразделении Эгоз, скончался от тяжёлых ранений, полученных в бою на юге Ливана.

23-летний сержант Охад Яари, служивший в батальоне Шакед бригады Гивати, погиб в ходе выполнения служебно-боевой задачи на юге Ливана, сообщает официальный ресурс ЦАХАЛ.

Ранее «Хезболла» также заявила о нанесении ракетно-артиллерийского удара по военному подразделению ЦАХАЛ в районе населённого пункта Яхмар аш-Шакиф на юге Ливана.

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