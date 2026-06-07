Армия Израиля сообщила о гибели еще двух солдат в Ливане

Согласно официальным данным, 23-летний капитан Шахар Гамла, исполнявший обязанности заместителя командира роты в спецподразделении Эгоз, скончался от тяжёлых ранений, полученных в бою на юге Ливана.
23-летний сержант Охад Яари, служивший в батальоне Шакед бригады Гивати, погиб в ходе выполнения служебно-боевой задачи на юге Ливана, сообщает официальный ресурс ЦАХАЛ.
Ранее «Хезболла» также заявила о нанесении ракетно-артиллерийского удара по военному подразделению ЦАХАЛ в районе населённого пункта Яхмар аш-Шакиф на юге Ливана.
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