Матвиенко раскритиковала позицию Берлина по «Северному потоку»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что отказ Германии от получения газа по сохранившейся нитке газопровода «Северный поток» не поддается рациональному объяснению. Об этом она рассказала в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову на полях Петербургского международного экономического форума.
По словам спикера Совфеда, Берлин продолжает закупать энергоносители по значительно более высоким ценам, что, как она считает, негативно отражается на состоянии экономики страны и уровне благосостояния населения.
Матвиенко отметила, что решение отказаться от поставок по существующей инфраструктуре выглядит странным на фоне роста расходов на импорт газа, нефти и сжиженного природного газа из альтернативных источников.
Отдельно глава верхней палаты парламента затронула тему расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Она заявила, что на Западе отсутствует должная реакция на произошедшее, несмотря на масштаб последствий для международной энергетической инфраструктуры.
По мнению Матвиенко, разрушение газопроводов стало серьезным ударом по проекту, который долгие годы обеспечивал энергетическое сотрудничество между Россией и европейскими государствами. Она также выразила недоумение тем, что расследование, по ее оценке, не привело к принятию заметных практических мер.
Взрывы на магистралях «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В результате повреждения получили три из четырех ниток газотранспортной системы, а работоспособной осталась только одна нитка «Северного потока — 2». После инцидента Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье об акте международного терроризма.
Российские власти неоднократно заявляли о необходимости проведения полноценного международного расследования обстоятельств подрыва газопроводов. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва может обратиться в Международный суд ООН, если Германия, Дания, Швеция и Швейцария не обеспечат, по мнению российской стороны, открытое и объективное расследование произошедшего. Дополнительное внимание к теме сохраняется и из-за значения «Северных потоков» для европейского энергетического рынка: до повреждения трубопроводы считались одним из крупнейших маршрутов поставок российского газа в страны ЕС.
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