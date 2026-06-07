NYT: попытки Израиля узнать позицию США на переговорах с Ираном перешли черту

По данным издания, в последние недели Пентагон повысил уровень контрразведывательной угрозы, исходящей от Израиля, с высокого до критического.
«Израиль и Соединённые Штаты давно знали и мирились с тем, что каждый из них шпионил за другим. Однако, по мнению некоторых американских официальных лиц, усиленные попытки Израиля узнать о позиции США на переговорах с Ираном перешли все границы», — говорится в статье.
Уточняется, что израильская сторона активизировала усилия по прослушиванию высокопоставленных американских чиновников. Как отмечает газета, речь идёт в том числе о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе, а также ряде высокопоставленных сотрудников Пентагона.
В материале также подчёркивается, что Израиль стремится получить больше информации о стратегии президента США Дональда Трампа в отношении исламской республики.
Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон добивается «больших успехов» в сотрудничестве с Тегераном.