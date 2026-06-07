NYT: попытки Израиля узнать позицию США на переговорах с Ираном перешли черту

«Израиль и Соединённые Штаты давно знали и мирились с тем, что каждый из них шпионил за другим. Однако, по мнению некоторых американских официальных лиц, усиленные попытки Израиля узнать о позиции США на переговорах с Ираном перешли все границы», — говорится в статье.