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NYT: попытки Израиля узнать позицию США на переговорах с Ираном перешли черту

Американские разведывательные службы выразили обеспокоенность возможной прослушкой Израилем переговоров США с Ираном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Американские разведывательные службы выразили обеспокоенность возможной прослушкой Израилем переговоров США с Ираном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в последние недели Пентагон повысил уровень контрразведывательной угрозы, исходящей от Израиля, с высокого до критического.

«Израиль и Соединённые Штаты давно знали и мирились с тем, что каждый из них шпионил за другим. Однако, по мнению некоторых американских официальных лиц, усиленные попытки Израиля узнать о позиции США на переговорах с Ираном перешли все границы», — говорится в статье.

Уточняется, что израильская сторона активизировала усилия по прослушиванию высокопоставленных американских чиновников. Как отмечает газета, речь идёт в том числе о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе, а также ряде высокопоставленных сотрудников Пентагона.

В материале также подчёркивается, что Израиль стремится получить больше информации о стратегии президента США Дональда Трампа в отношении исламской республики.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон добивается «больших успехов» в сотрудничестве с Тегераном.

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