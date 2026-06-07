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Захарова отреагировала на признание Румынией падения украинского дрона

Захарова прокомментировала заявление президента Румынии о происхождении беспилотника, который взорвался в районе порта Констанца.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Румынии Никушора Дана о происхождении беспилотника, который взорвался в районе порта Констанца. По словам румынского лидера, речь идет об украинском дроне, потерявшем управление.

На этом фоне Захарова подвергла критике позицию румынских властей в отношении украинского конфликта. Она поставила под сомнение прежние оценки Бухареста, касающиеся подобных инцидентов, и обвинила румынскую сторону в распространении недостоверной информации.

«Вопросы МИДу Румынии: когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов? Когда извинитесь перед гражданами Румынии за бесконечное русофобское вранье? Когда перестанете спонсировать террористический киевский режим?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее президент Румынии ответил, почему военные не сбили БПЛА над Галацем.

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