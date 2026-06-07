Захарова отреагировала на признание Румынией падения украинского дрона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Румынии Никушора Дана о происхождении беспилотника, который взорвался в районе порта Констанца. По словам румынского лидера, речь идет об украинском дроне, потерявшем управление.
На этом фоне Захарова подвергла критике позицию румынских властей в отношении украинского конфликта. Она поставила под сомнение прежние оценки Бухареста, касающиеся подобных инцидентов, и обвинила румынскую сторону в распространении недостоверной информации.
«Вопросы МИДу Румынии: когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов? Когда извинитесь перед гражданами Румынии за бесконечное русофобское вранье? Когда перестанете спонсировать террористический киевский режим?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее президент Румынии ответил, почему военные не сбили БПЛА над Галацем.