В США недовольны Израилем: шпионаж союзника вызвал тревогу

В американских властных кругах растет недовольство действиями израильских спецслужб, которые, как утверждается, пытались получить информацию о позиции Вашингтона на переговорах с Ираном. Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным издания, поводом для обеспокоенности стали недавние разведывательные материалы, в которых говорилось о возможном прослушивании американских представителей, участвующих в дипломатических контактах по иранскому направлению.
Согласно публикации, объектами наблюдения могли стать высокопоставленные представители администрации США. Среди них названы государственный секретарь Стив Уиткофф, один из ключевых переговорщиков президента Дональда Трампа, а также Элбридж Колби и Майкл Димино IV.
Как отмечается в материале, особый интерес израильской стороны был связан с попытками выяснить детали позиции Вашингтона в рамках обсуждения возможных договоренностей с Ираном.
Дополнительные сведения привела «Газета.Ru». По информации издания, американские военнослужащие, находящиеся в Израиле, обнаружили на своих мобильных устройствах программное обеспечение, которое могло использоваться для скрытого прослушивания разговоров.
Публикация The New York Times появилась на фоне продолжающихся контактов США и Ирана по вопросам региональной безопасности и ядерной программы. Именно чувствительность этих переговоров, по мнению источников издания, делает любые попытки получения закрытой информации особенно болезненными для американской стороны и способными вызвать дополнительные разногласия между двумя союзниками.
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