В США недовольны Израилем: шпионаж союзника вызвал тревогу

Источники газеты отмечают, что разведывательная активность между США и Израилем не является чем-то новым. Обе страны на протяжении многих лет осведомлены о подобных действиях друг друга. Однако в этот раз некоторые американские чиновники сочли масштабы операций чрезмерными.