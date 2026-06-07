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В США недовольны Израилем: шпионаж союзника вызвал тревогу

В американских властных кругах растет недовольство действиями израильских спецслужб, которые, как утверждается, пытались получить информацию о позиции Вашингтона на переговорах с Ираном.

В американских властных кругах растет недовольство действиями израильских спецслужб, которые, как утверждается, пытались получить информацию о позиции Вашингтона на переговорах с Ираном. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, поводом для обеспокоенности стали недавние разведывательные материалы, в которых говорилось о возможном прослушивании американских представителей, участвующих в дипломатических контактах по иранскому направлению.

Источники газеты отмечают, что разведывательная активность между США и Израилем не является чем-то новым. Обе страны на протяжении многих лет осведомлены о подобных действиях друг друга. Однако в этот раз некоторые американские чиновники сочли масштабы операций чрезмерными.

Согласно публикации, объектами наблюдения могли стать высокопоставленные представители администрации США. Среди них названы государственный секретарь Стив Уиткофф, один из ключевых переговорщиков президента Дональда Трампа, а также Элбридж Колби и Майкл Димино IV.

Как отмечается в материале, особый интерес израильской стороны был связан с попытками выяснить детали позиции Вашингтона в рамках обсуждения возможных договоренностей с Ираном.

Дополнительные сведения привела «Газета.Ru». По информации издания, американские военнослужащие, находящиеся в Израиле, обнаружили на своих мобильных устройствах программное обеспечение, которое могло использоваться для скрытого прослушивания разговоров.

Публикация The New York Times появилась на фоне продолжающихся контактов США и Ирана по вопросам региональной безопасности и ядерной программы. Именно чувствительность этих переговоров, по мнению источников издания, делает любые попытки получения закрытой информации особенно болезненными для американской стороны и способными вызвать дополнительные разногласия между двумя союзниками.

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