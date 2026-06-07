В Армении пройдут парламентские выборы

Тем не менее, действующие армянские власти открыто заявляют, что взяли курс на евроинтеграцию. В частности, весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь «мягкого и интеллигентного развода».