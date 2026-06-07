Захарова прокомментировала взрыв дрона ВСУ в Румынии

В пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используются в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально дронов было пять, один их них взорвался на украинской территории, еще три дрейфуют в море. Военно-морские силы ВСУ позже признали, что это их морской безэкипажный катер взорвался в Румынии.