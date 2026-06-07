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Захарова прокомментировала взрыв дрона ВСУ в Румынии

Захарова поинтересовалась, когда МИД Румынии закроет представительство в Киеве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя взрыв морского беспилотника ВСУ в румынском порту, поинтересовалась, когда МИД Румынии планирует закрыть представительство или выслать украинских дипломатов.

«Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов», — написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель российского МИД спросила, когда власти Румынии попросят прощения у граждан за «бесконечное русофобское вранье», а также когда страна перестанет финансировать киевский режим.

В пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используются в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально дронов было пять, один их них взорвался на украинской территории, еще три дрейфуют в море. Военно-морские силы ВСУ позже признали, что это их морской безэкипажный катер взорвался в Румынии.

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